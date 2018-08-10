Первые фото новой самоходной артиллерийской установки Богдана со 155-миллиметровой пушкой под стандарт НАТО, которую Украина будет выпускать серийно, появились в сети.

Первые фото новой САУ Богдана опубликовал в Facebook главред Defense Express Сергей Згурец.

Ранее на вооружении украинской армии из аналогичных были только 152-мм орудия – советский стандарт.

Эксперты предполагают, что Богдана – прототип гаубицы, которую создали по образцу пушки с боевого модуля польской САУ Krab на украинской колесной основе (полноприводный грузовик КрАЗ-6322 с формулой 6х6).

Ранее Укроборонпром рассматривал идею создания такой же САУ, но на гусеницах.

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Из других снимков понятно, что САУ использует спаренную бронированную кабину для размещения расчета боевой машины.

Богдана имеет автоматизированную систему наведения и систему заряжания боеприпасов.

Также на ней замечены контейнеры, способные вместить от 20 снарядов.



Фото: Юрій Бірюков/Facebook

Фото: Юрій Бірюков/Facebook Фото: Юрій Бірюков/Facebook 155-мм САУ Богдана – первые фото / 3 фотографии

Напомним, 7 августа министр обороны Степан Полторак рассказал об испытаниях 155-мм САУ Богдана, однако до этого момента ее внешний вид был засекречен.

Ранее украинские военные получили современные панорамные очки ночного видения американского производства – GPNVG-18 от компании L-3.

Фото: Сергей Згурец, Юрий Бирюков