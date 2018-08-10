155-мм САУ Богдана – первые фото

Первые фото новой самоходной артиллерийской установки Богдана со 155-миллиметровой пушкой под стандарт НАТО, которую Украина будет выпускать серийно, появились в сети.
Первые фото новой САУ Богдана опубликовал в Facebook главред Defense Express Сергей Згурец.
Ранее на вооружении украинской армии из аналогичных были только 152-мм орудия – советский стандарт.
Эксперты предполагают, что Богдана – прототип гаубицы, которую создали по образцу пушки с боевого модуля польской САУ Krab на украинской колесной основе (полноприводный грузовик КрАЗ-6322 с формулой 6х6).
Ранее Укроборонпром рассматривал идею создания такой же САУ, но на гусеницах.
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Из других снимков понятно, что САУ использует спаренную бронированную кабину для размещения расчета боевой машины.
Богдана имеет автоматизированную систему наведения и систему заряжания боеприпасов.
Также на ней замечены контейнеры, способные вместить от 20 снарядов.
Напомним, 7 августа министр обороны Степан Полторак рассказал об испытаниях 155-мм САУ Богдана, однако до этого момента ее внешний вид был засекречен.
Ранее украинские военные получили современные панорамные очки ночного видения американского производства – GPNVG-18 от компании L-3.
Фото: Сергей Згурец, Юрий Бирюков