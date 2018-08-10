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Бунт в СИЗО: торнадовцам помогали двое сотрудников

Служебное расследование установило причастность двух сотрудников Лукьяновского СИЗО к бунту, который накануне организовали бывшие бойцы батальона Торнадо.

Об этом сообщил пресс-секретарь заместителя министра юстиции Юрий Маслак, передает Интерфакс-Украина.

– Служебное расследование идет, уже можно говорить о двух сотрудниках, которые помогали экс-торнадовцам, способствовали тому, чтобы всех их привели в одну камеру, чтобы передать запрещенные предметы, – сказал он.

Также Маслак сообщил, что как полиция, так и Минюст ведут свои служебные расследования в рамках уголовного производства. По окончании служебной проверки материалы будут переданы правоохранителям.

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Напомним, что бывшие бойцы Торнадо устроили бунт в Лукьяновском СИЗО, когда узнали, что их хотят разделить и перевести по разным заведениям временного заключения.

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