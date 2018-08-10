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Дегрик: Стоит активнее продвигать свой продукт через Facebook

Социальная сеть Facebook активно способствует развитию IT-индустрии, и украинским разработчикам онлайн-игр стоит это использовать.

Такое мнение высказала основатель и генеральный директор ФК Леогейминг Пэй (CEO LeoGaming) Алена Дегрик.

– Facebook предлагает более 80 способов оплаты покупок виртуальной валюты или предметов в онлайн-играх. При этом разработчики игр могут устанавливать цены в национальных валютах пользователей. Если же разработчик устанавливает цену в своей национальной валюте, Facebook автоматически конвертирует ее в ту валюту, которая используется в стране пользователя. Это важно для тех игроков, которые используют наиболее популярные способы платежей в Facebook — с кредитной карты или со счета мобильного телефона. Им не нужно пересчитывать курс своей национальной валюты на курс валюты разработчика, — сказала она.

Дегрик также отметила, что, интегрируясь в системы международных платежей, Facebook становится важным фактором на рынке цифрового ритейла.

– Оплата с карты на карту, PayPal, системы денежных переводов Western Union, MoneyGram — эти и другие способы оплаты пользователи могут использовать, не выходя из социальной сети. А разработчики, соответственно, имеют возможность продвигать свой продукт, используя ресурсы Facebook. Это действенный инструмент для IT-индустрии, — полагает эксперт.

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По мнению Дегрик, эффективности продаж в системе платежи Facebook способствует и интуитивно понятный интерфейс социальной сети.

– Разработчик может легко управлять своими ценовыми предложениями. У него есть возможность предлагать скидки, организовывать акции — это позволяет привлекать в онлайн-игры новых пользователей или вернуть тех, которые временно устали от игры. Безусловно, разработчикам онлайн-игр стоит активно пользоваться инструментами Facebook для развития своего бизнеса, — резюмировала Алена Дегрик.

К слову, Алена Дегрик рассказала, как подключить и обезопасить платежи в Instagram

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