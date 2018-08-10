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До 2019 года – в МИД Украины сделали заявление по миротворцам

Украина будет настаивать на введении миротворческой миссии “голубых касок” ООН в Луганскую и Донецкую область к 2019 году.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко в эфире одного из украинских телеканалов, передает АиФ.

Он уточнил, что лишь в присутствии миссии ООН в регионе ситуация может быть стабилизирована, а Минские соглашения будут выполняться.

Советник главы МВД добавил, что Украине сначала придется убедить РФ в необходимости размещения голубых касок на Донбассе, чтоб быть уверенной, что на решение Совбеза ООН не будет наложено вето.

– Для миротворческой миссии необходимо решение Совета безопасности ООН. А там среди 5 постоянных членов – Россия. Поэтому договариваться в части того, что мы готовы на эту операцию, надо и с ней, – отметил Варченко.

Читайте: Миротворцы на Донбассе: Россия предлагает “тотально фейковую миссию”

К слову, недавно Климкин заявлял, что усиление международного давления на Россию заставит Кремль изменить свою позицию по условиям размещения миротворцев на Донбассе.

ФОТО: Getty Images

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