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Харьков первым в Украине начал проект Smart Сity UA

В создании системы “умного города” Харьков будет сотрудничать с компанией Vodafone Украина.

9 августа Харьковский городской совет и компания Vodafone Украина начали совместную работу над проектом Smart Сity UA. Меморандум о сотрудничестве подписали городской голова Геннадий Кернес и генеральный директор компании Ольга Устинова.

Стороны договорились о том, что Харьков будет использовать возможности скоростного интернета и другие технологии Vodafone Украина для развития транспорта, административных услуг, безопасности, защиты экологии и т. д.

Харьковчане с помощью телефона смогут проходить административные процедуры, пользоваться электронным расписанием общественного транспорта и оплачивать проезд в нем, бронировать парковки, отслеживать оформление документов, контролировать электронные очереди.

Городской совет получит такие инфраструктурные возможности: на транспорте – управление в режиме реального времени светофорами, пешеходными переходами; в энергетике – оперативное и экономное управление освещением и источниками альтернативной энергии; в сфере безопасности – цифровую систему мониторинга дорожного движения и криминогенной ситуации, а также срочного оповещения населения.

Первые результаты харьковчане смогут увидеть в 2020 году.

– Vodafone работает в 80 странах, и мы гордимся возможностью использовать весь накопленный в Smart Сity опыт на базе такого мегаполиса, как Харьков, – сказала Ольга Устинова перед подписанием меморандума. – Цифровая платформа проекта находится в Германии и сертифицирована по самым высоким стандартам безопасности. Мы имеем договоренности с ведущими производителями смартфонов, и они подтверждают перспективы пилотного проекта в Харькове, – отметила она.

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Геннадий Кернес подчеркнул, что Харьков уже начал внедрять принципы “умного города”.

– Сделав первые шаги в административных услугах и на транспорте, мы оценили плюсы такого подхода и хотим пройти этот путь полностью, как, например, в Сингапуре или Токио. Я благодарю Vodafone и нашу команду, впереди много работы, – сказал городской голова.

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