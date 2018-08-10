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Карта будет заблокирована! Украинцам приходят подозрительные СМС от “банков”

Мошенники нашли новый способ получить доступ к счетам и картам клиентов украинских банков.

Аферисты принялись рассылать СМС с предупреждением о блокировке счета, если человек не обратиться в центр регистрации. Данное учреждение является фейковым, а на самом деле граждан связывают с другим мошенником, который выведывает у них не только личную информацию, но и номер карты с CVV/CVC-кодами.

Именно таким образом злоумышленники могут получить доступ к чужому счету и снять оттуда средства.

Такое сообщение пришло и журналисту Фактов ICTV.

Государственные банки рекомендуют гражданам не предоставлять какой-либо информации о счетах по телефону и в случае получения такого рода звонков обращаться в банк лично.

Также существует сайт для проверки номер. Нужно только вбить подозрительный номер в поисковик, что мы и сделали. Сервер показал 100% опасности, в комментариях к данному номеру следующее:

– Пришло смс о блокировке карты, но на этот номер ни одна карта не зарегистрированная. Мошенники!  Приходит смс с номера 0999145497 с угрозой блокировки карты банком, хотя на этот номер ни одна карта не зарегистрирована! Указан номер 0445920619, на который нужно позвонить для авторизации. Мошенники!

Читайте: Внимание, аферисты! Кто такие оконные мошенники

К слову, ранее Факты ICTV писали, как избежать аферы с арендой квартир.

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