Когда будет первый звонок – 1 или 3 сентября

Праздник первого звонка может быть как 1 сентября, в субботу, так и 3 сентября, в понедельник. Это дело каждого отдельного учебного заведения.

Об этом в Министерстве образования и науки сообщили в ответ на запрос УНН.

– Поскольку вопросы организации образовательного процесса в учреждении общего среднего образования относится к исключительной компетенции учебного заведения, решение о проведении праздника первого звонка принимает учебное заведение. Поэтому такой праздник может быть проведен как 1 сентября, так и 3 сентября, – сказали в ведомстве.

Читайте: Готов ли ребенок к первому классу: все, что нужно знать родителям

Ранее мы подготовили 5 советов родителям школьников от психолога, которые помогут сделать обучение ребенка эффективным и помогут справиться с нагрузкой.