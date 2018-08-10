Когда будет первый звонок – 1 или 3 сентября

Праздник первого звонка может быть как 1 сентября, в субботу, так и 3 сентября, в понедельник. Это дело каждого отдельного учебного заведения.
Об этом в Министерстве образования и науки сообщили в ответ на запрос УНН.
– Поскольку вопросы организации образовательного процесса в учреждении общего среднего образования относится к исключительной компетенции учебного заведения, решение о проведении праздника первого звонка принимает учебное заведение. Поэтому такой праздник может быть проведен как 1 сентября, так и 3 сентября, – сказали в ведомстве.
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