Комплекс Агромарс сообщил о возможном рейдерском захвате предприятия

Комплекс Агромарс (торговая марка Гаврилівські курчата) сообщил о проведении незапланированных проверок на предприятии и возможной попытке рейдерского захвата предприятия.

Об этом заявляет пресс-служба компании на своем сайте.

– Внеплановые проверки – это продолжение спланированной атаки на предприятие с целью его ослабления и не исключено – рейдерский захват. Мы надеемся, что все государственные инстанции при проверках будут действовать в рамках закона, – говорят в компании.

В пресс-службе Комплекса Агромарс также добавили, что недавно заводы ГП Укрветсанзавод, вопреки заключенным договорам, отказались принимать от Агромарса и перерабатывать побочные продукты животного происхождения.

Руководство предприятия видит в этих отказах и активной пиар-кампании, которая началась в СМИ, действия конкурентов, которые пытаются ослабить позиции предприятия и ухудшить его имидж.

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– Наш конкурент, используя технологии черного пиара, не жалеет средств, чтобы сформировать негативный имидж нашей компании. Мы призываем государственные службы ответственно относиться к своим обязанностям и не “вестись” на провокации, в том числе финансовые поощрения конкурента, – говорится в пресс-релизе компании.

В пресс-службе также отмечают, что предприятие построено по ведущим европейским технологиям, с соблюдением всех требований, а все плановые проверки, которые происходили раньше, подтверждают соответствие работы Комплекса Агромарс требованиям действующего законодательства.