Легче поехать в Турцию! Как изменились сервис и цены в Крыму

Среди туристов в оккупированном Крыму в основном россияне. Однако и те недовольны отдыхом – жалуются на сервис и необоснованно высокие цены.

На пляжах в оккупированном Крыму журналисты Радио Свободы нашли отдыхающих из Москвы, Нижнего Тагила, Краснодарского края, Магадана, Санкт-Петербурга.

Также встретили туристов из Николаева и Кривого Рога.

Большинство отдыхающих недовольны как ценами, так и сервисом. Они все чаще сравнивают отпуск в Крыму с Турцией.

– Если брать по ценовой политике, легче поехать в Турцию, чем здесь провести отдых с детьми, – признается турист.

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СМИ подсчитали, что стоимость отдыха в Ялте в стандартном отеле составляет 86 тыс. грн за 12 суток.

– За эти деньги в Турции и Египте мы бы уже шиковали. Там за такие деньги нас вылизывают. А тут приезжаешь – тебе еще и плюют, – говорит туристка.

Кстати, Факты ICTV узнали, как изменилась жизнь в Крыму через четыре года после аннексии полуострова.

Видео, фото: Радио Свобода, Pixabay