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На Почтовой площади подтопило раскопки – активисты перекрыли дорогу

На Почтовой площади в ночь на 9 августа начало затапливать раскопки.

В ночь на 9 августа раскопки на Почтовой площади начало затапливать, сообщил депутат Киевсовета Сергей Гусовский в Facebook.

– Может, это авария одной из сетей, может, это грунтовые воды. В любом случае это беда, – написал он.

Полиция зафиксировала факт разрушения памятки археологии.

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Активисты, которые требуют создания музея на Почтовой площади, перекрыли проход через ее пешеходную часть из-за происшествия.

– Произошел прорыв водопровода. Киевводоканал перекрыл его и этой ночью отремонтировал, но как засвидетельствовали представители ГСЧС, протекание продолжается из дренажных систем… Очевидно, дренажная система должна была справиться, но она не доделана застройщиком и не выполняет своих функций. Раскопки находятся под угрозой. Также под угрозой находятся пешеходы, поскольку надежность строительной конструкции вызывает вопрос, – рассказала активиста Аннабела Морина корреспонденту Интерфакс-Украина.

К слову, Киевский городской совет принял решение о сбережении артефактов, найденных на Почтовой площади.

Фото: Аннабелла Морина, Сергей Гусовский

Видео: Клуб Коренного Киевлянина

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