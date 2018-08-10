На Почтовой площади подтопило раскопки – активисты перекрыли дорогу

На Почтовой площади в ночь на 9 августа начало затапливать раскопки.
В ночь на 9 августа раскопки на Почтовой площади начало затапливать, сообщил депутат Киевсовета Сергей Гусовский в Facebook.
– Может, это авария одной из сетей, может, это грунтовые воды. В любом случае это беда, – написал он.
Полиция зафиксировала факт разрушения памятки археологии.
Читайте: На Почтовой площади создадут музей – постановление Рады
Активисты, которые требуют создания музея на Почтовой площади, перекрыли проход через ее пешеходную часть из-за происшествия.
– Произошел прорыв водопровода. Киевводоканал перекрыл его и этой ночью отремонтировал, но как засвидетельствовали представители ГСЧС, протекание продолжается из дренажных систем… Очевидно, дренажная система должна была справиться, но она не доделана застройщиком и не выполняет своих функций. Раскопки находятся под угрозой. Также под угрозой находятся пешеходы, поскольку надежность строительной конструкции вызывает вопрос, – рассказала активиста Аннабела Морина корреспонденту Интерфакс-Украина.
К слову, Киевский городской совет принял решение о сбережении артефактов, найденных на Почтовой площади.
Фото: Аннабелла Морина, Сергей Гусовский
Видео: Клуб Коренного Киевлянина