На Почтовой площади затопило раскопки – причина

Археологические раскопки на Почтовой площади в Киеве затопило из-за трещины в заглушке водовода.

Об этом сообщает пресс-служба Киевводоканала.

– Было определено, что авария произошла через трещину в заглушке водовода. Сейчас бригада откачала воду из места раскопок, – отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что ремонтные работы пройдут ночью, сейчас они невозможны из-за дорожного движения.

Глава информационного управления Киевводоканала Виктория Яковлева в комментарии Радио Свобода объяснила, что подобные прорывы происходят около 30 раз в день.

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– Авария устранена, сегодня ночью заваренные свищи, которые там были, потому что эта труба старая, 80-х годов. В настоящее время вода туда не поступает, но вы видите, что и сейчас она просачивается через грунт. Это связано, во-первых, с тем, что было много дождей, грунт насыщен водой очень сильно, плюс добавилась эта аварийная ситуация на пятисотке (труба диаметром в 50 сантиметров – Ред.), – пояснила Яковлева.

По ее словам, если бы дренажная система работала так, как нужно, то не было бы такого большого накопления воды – она отводилась бы в ливневку.

Напомним, на Почтовой площади в ночь на 9 августа начало затапливать раскопки.

Фото: А. Морина, segodnya.ua.