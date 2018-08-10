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Оказать медпомощь Сенцову и освободить политзаключенных – ЕС выдвинул требования РФ

Евросоюз ожидает, что Россия обеспечит украинскому политзаключенному Олегу Сенцову надлежащее лечение.

Олег Сенцов

В Европейском Союзе ожидают, что Россия обеспечит надлежащее лечение украинскому политзаключенному Олегу Сенцов, который голодает уже 89 дней, сообщает пресс-служба Европейской службы внешних дел.

– Состояние здоровья господина Сенцова, согласно сообщениям, стремительно ухудшается. Мы ожидаем, что Россия обеспечит его надлежащей медицинской помощью в институализированном медицинском учреждении в соответствии с временной мерой Европейского суда по правам человека от 25 июля, – говорится в сообщении.

ЕС также ожидает, что международные стандарты по защите прав человека в Крыму будут соблюдены и все незаконно удерживаемые под стражей украинские граждане на полуострове и в России будут освобождены.

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К слову, для помилования украинского политзаключенного Олега Сенцова соответствующее представление должна рассмотреть специальная комиссия.

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