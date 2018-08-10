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Наступление РФ на Донбассе. В Украине оценили угрозы

Владимир Путин сейчас вряд ли решится на масштабное наступление в Украине, но сохраняется вероятность расширения уже существующих конфликтов.

Такое мнение Апострофу высказал экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал Николай Маломуж.

– На сегодняшний день можно утверждать, что реальной системной угрозы глобальных наступлений нет. Но возможно локальное расширение зоны конфликтов или боевых операций, – уточнил он.

При этом Маломуж считает, что есть постоянная угроза наступления со стороны Кремля, который хочет показывать свою силу и в то же время сдерживать украинскую армию по освобождению территорий.

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Ранее российский политолог и публицист Андрей Пионтковский заявил, что Владимир Путин сделает последнюю попытку захватить Украину на парламентских выборах в 2019 году.

Фото: Scott Olson/Getty Images

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