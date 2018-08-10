Обзор на 360° и управление танками: в Украине создали шлем виртуальной реальности

Компания LimpidArmor из Украины представила специальную разработку в оборонной сфере – шлем виртуальной реальности с AR-очками для управления тяжелой техникой, в частности, танками и крупными моделями БПЛА.

Проект получил название Land Platform Modernization Kit. Также были проведены первые тестирования на танковом полигоне Десна. Для испытания шлема был задействован танк Т-64.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

– Наша разработка — это не просто шлем дополненной реальности, который позволяет операторам танков видеть на экране AR-очков полную панораму происходящего снаружи бронированной машины, а следовательно, лучше врага владеть ситуацией на поле боя. Мы предлагаем комплексное решение, способное визуализировать практически все процессы, связанные с управлением и обменом информацией между операторами наземного транспорта, а также уменьшить потери от дружественного огня, — сообщил CEO проекта Михаил Гречухин.

Land Platform Modernization Kit идет в комплекте с восемью камерами с оптической стабилизацией, которые устанавливаются на корпусе управляемого транспорта. Таким образом, водитель получает панорамную съемку на 360 градусов вокруг своей машины. Система также позволяет видеть на экране состояние транспорта, текущие задачи и подсказки о размещении техники поблизости.

В LimpidArmor отмечают, что разработки по проекту велись совместно со специалистами техкомитета альянса по вопросам стандартизации систем дополненной реальности.



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