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Ольга Богомолец приняла участие в награждении лучших врачей Украины

10 августа в Киеве выдающихся украинских врачей наградили орденом Святого Пантелеймона.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат Украины, председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец, которая вручала награду лучшему доктору.

– Я имела честь вручить награду в одной из номинаций – Лучший медицинский работник. Участие в этой номинации принимали фельдшеры и медицинские сестры. Требования к номинантов были одинаковы – это профессионализм, умение оказать первую помощь, создать комфорт, улыбнуться пациенту, что, несомненно, помогает лечению, – отметила парламентарий.

Как рассказала нардеп, победу в номинации и денежный сертификат от оргкомитета Ордена Святого Пантелеймона получила Наталья Тимошенко, которая оказывала медицинскую помощь военным и мирным жителям на Донбассе во время боевых действий в октябре 2014 года.

– Она проявила высокий профессионализм, преданность делу, милосердие, гуманизм и активную гражданскую позицию во время боевых действий в городе Авдеевка, за что, в декабре 2014 года, была награждена Благодарностью Донецкой облгосадминистрации за предоставление высококачественной квалифицированной медицинской помощи населению области, пострадавшему в результате проведения антитеррористической операции. Горжусь, что в Украине есть такие люди!, – отметила председатель парламентского комитета.

Также во время торжественной церемонии Ольга Богомолец исполнила песню на слова украинской поэтессы Лины Костенко, которую посвятила матерям погибших героев Украины.

– Песня Колыбельная для мамы посвящена всем матерям десяти тысяч погибших героев Украины, тем матерям, которые держали их маленькими на руках, которые водили их в школу, в садик, до сих пор смотрят на их детские фотографии, которые их не дождались … Они родили для Украины настоящих героев, настоящую элиту нации, – подчеркнула политик.

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Отметим, что церемония награждения врачей состоялась в Киеве в Национальном академическом театре имени Ивана Франко. Орден Святого Пантелеймона – это общественная награда, которая присуждается за гуманистическую и благородную деятельность в области здравоохранения.

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