Омелян рассказал, когда из Херсона начнут летать лоукостеры

Со следующего года из Херсона начнут летать лоукост-авиакомпании.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что лоукостеры начнут летать из Херсона со следующего года, сообщает УНИАН.

Кроме того, иностранная авиакомпания может создать свою дочернюю компанию в Украине и базироваться в Херсоне.

– Мы надеемся, что со следующего года из Херсона полетят лоукосты. Мы работаем с большим европейским перевозчиком по этому вопросу, надеемся на поддержку украинской авиакомпании МАУ, а также есть интересные переговоры с авиакомпанией, которая хочет создать свою дочернюю компанию в Украине и хочет выбрать свою базу в Херсоне. Что-то из этих вариантов непременно сработает и в следующем году у Херсона будут большие перспективы, – сказал Омелян.

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К слову, авиакомпания SkyUp планирует открыть продажу билетов на внутренние и международные регулярные рейсы.