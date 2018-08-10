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Под Житомиром задержан убийца 20-летней девушки

В Житомирской области задержали подозреваемого в убийстве 20-летней Анны Голубенко, которую нашли мертвой на окраине села Бондарцы.

Об этом информирует УНИАН.

– Единственное, что могу сказать, что подозреваемого в убийстве мы действительно вчера задержали. Подробную информацию пока не даем до избрания задержанному меры пресечения, однако обязательно сообщим позже, – заявил он.

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Напомним, вчера тело пропавшей еще 2 августа 20-летней житомирянки нашли в овраге на окраине села Бондарцы Житомирского района.

Фото: Facebook.

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