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Погода в Украине на сегодня, 10 августа (КАРТА)

Сегодня на всей территории Украины будет преобладать сухая и солнечная погода.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, дожди с грозами ожидаются только на Закарпатье.

В то же время здесь будет самая высокая температура по Украине – до +32.

В южных областях +31, на западе, севере, а также в центре и большинстве восточных регионов в течение дня – от 26 до 29 градусов тепла.

Прохладнее всего – не выше +27 – в Сумской, Харьковской и Луганской областях.

В Киеве сегодня без осадков, днем 27-29 выше нуля.

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Напомним,  как не страдать от жары в авто летом.

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