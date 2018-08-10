Принудить к миру. Почему Россия “спасает” войной соседей, которые развиваются

10 лет назад Россия ввела свои войска, чтобы “принудить Грузию к миру”. Тогда говорили, что следующей будет Украина. Чему нам стоило бы поучиться у грузин и что учесть, когда война с РФ пришла и к нам.

7 августа 2008 года Грузия начала военную операцию против сепаратистов в Южной Осетии и планировала через несколько дней ее завершить, восстановив свой контроль в проблемных регионах. Но в дело влезла Россия и авиаударами начала “мирить грузин и осетин”. Утром 8 августа российская авиация нанесла удары по целям на территории Грузии. 10 августа шли бои возле Цхинвали, авиация РФ бомбила окрестности Тбилиси. 12 августа в грузинском Гори прошли бомбардировки с применением кассетных бомб…

Маленькая Грузия боролась, однако потеряла сотни своих людей и 20% своей территории, и поверила в возможный мир с агрессором. Украине, которая борется с Россией за свои восточные территории уже пятый год, часто говорили учиться на ошибках Грузии и учитывать ее боевой опыт. Насколько эти две войны похожи и на что обращать Украине внимание, опираясь на грузинский опыт, мы узнали у историка Юрия Гудименко, политолога Евгения Магды и командира Грузинского Легиона Мамуки Мамулашвили.

Грузины говорят, что ни на день не забывают об оккупированных Россией Южной Осетии и Абхазии. Они называют это раной на своей территории. Тогда Кремль, рассказывая о якобы расстреляном грузинской армией спящем городе Цхинвали, ввел свои войска чтобы “принудить Грузию к миру”. В Украине Москва “спасает” русскоязычное население Донбасса и Крыма.

Сценарий в Украине практически один в один, как в Грузии, написанный одной рукой. И в Крыму, и на Донбассе. Сначала отжимают территорию, мол, народное ополчение хочет отделиться от центральной власти. Затем эта часть региона признается РФ республикой, как это произошло с Абхазией и Южной Осетией, и начинается раздача российских паспортов…, – говорит командир Грузинского Легиона Мамука Мамулашвили.

Сейчас Мамука воюет на востоке Украины, а в 2008 году был добровольцем в Грузии. Он рассказывает, что на самом деле их война началась значительно раньше, чем 8 августа.

Для нас это не было чем-то новым. И ошибочно думать, что именно 8 августа 2008 началась война. Она началась в Грузии задолго до этой даты. Под маскировкой военных учений, Россия начала вводить военную технику. Большая масса людей была переброшена на пограничные участки с Грузией. Почти все боеспособные части России были передвинуты в направлении Грузии. И почти до 3 тысяч единиц бронетехники были переброшены. Более 100 000 человек живой силы зашло с российской стороны в Грузию. А подготовка к военным действиям началась за полгода до этого.

Через две недели начались активные обстрелы, провокации. В той части Грузии была полиция и внутренние войска. Тогда погибли полицейские. Это делалось для того, чтобы чем-то оправдать вторжение.

5 августа российские войска перешли границу и были в Цхинвали. 8 августа состоялась кульминация. Тогда грузинская сторона начала отвечать, использовала артиллерию. Россияне работали авиацией. Грузия тогда сбила 11 военных самолетов РФ, в том числе дальний бомбардировщик Ту-22М3.

Война была завершена с момента подписания договора о прекращении войны. Тогда по приказу Главнокомандующего, все силы были отведены в Тбилиси и мы готовились защищать центр Грузии. Россияне были в 40 километрах от столицы, – рассказывает Мамука Мамулашвили.

Он убежден, что Россия удовлетворяет свои империалистические амбиции, которые у нее почему-то остались после распада Советского Союза и пытается удержать свою доминантность в странах, которые приближаются к НАТО.

В Грузии проходят совместные учения с Германией и США. Это один из этапов, который предшествует вступлению Грузии в НАТО и несколько дней назад Медведев сделал заявление, что это может вызвать очень серьезный конфликт с той же Абзахиею и Цхинвали, и Грузия может потерять еще большую территорию. Это было предупреждением против стремления вступления Грузии в НАТО. Грузия постоянно готовится к удару. Армия постоянно усиливается.

Украине стоит учесть грузинский опыт как ведения боевых действий, так учиться на ошибках Грузии. И учитывать, что сценарий не изменился. Думаю, Украина очень скоро победит, это вопрос времени. Но это будет стоить жизней, – сказал командир Грузинского Легиона.

Тем более, задолго до 2008 года в Украине уже были предпосылки к войне. Критический момент наступил в мае 1992 года в Крыму. 5 мая депутаты крымского парламента провозгласили фактический суверенитет Крыма, должны были закрепить на референдуме 2 августа. Следующим шагом было бы присоединение Крыма к России. Киев, в свою очередь, надавил на крымскую верхушку, дав понять, что полуостров отойдет от Украины только из-за войны.

Это подействовало. 21 мая крымские депутаты наложили мораторий на проведение референдума. Также частично была снята напряженность и по Черноморскому флоту: 3 августа на госдаче в Мухалатке Кравчук и Ельцин подписали соглашение о принципах формирования ВМФ России и ВМС Украины. В раздел ЧФ объявили Объединенным флотом России и Украины. Но ситуация на полуострове продолжала оставаться неспокойной – поднимало голову Республиканское движение Крыма во главе с бывшим следователем Юрием Мешковым, который продолжал борьбу за “русский Крым”. В 1992 году заявила о себе еще одна сила – крымские татары. Большинство из них в конфликте “крымская власть-Киев”, стали на сторону Киева.

О том, какие выводы из российско-грузинской войны должны были сделать украинцы рассказал и историк Юрий Гудименко, в эфире военного радио Армия fm, который также провел параллели между двумя войнами.

В 2008 году НАТО начало активные переговоры с Грузией и Украиной о возможном членстве в альянсе, что вызвало в РФ не просто возмущение, а откровенный страх, потому что в Украине тогда был проевропейский президент. Он на тот момент уже фактически терял власть, но президентом оставался, поэтому такой план действий был достаточно реальным.

За три года до войны в Грузии Украина нанесла огромную пощечину России, когда произошла Оранжевая революция и выборы выиграл не откровенно путинский кандидат Янукович, а Ющенко. В таком геополитическом видении Россия теряла Украины вообще. На тот момент Россия хотела войны именно в Кавказском регионе, в отместку за то, что большинство ведущих стран мира признали независимость Республики Косово от Сербии.

Тем более, в 1991 году на территории Южной Осетии были военные конфликты, перестрелки между грузинами и осетинами, которые ничем не завершились, кроме гибели военных и мирных жителей. Конфликт был законсервированным и Россия начала политическую экспансию в этом регионе. РФ начала массово выдавать российские паспорта осетинам. На момент конфликта, в 2008, году около 85% всех людей, которые проживали на территории Южной Осетии, имели российские паспорта. Россия проводила подготовку добровольцев, насыщала все звенья военных своими инструкторами, техникой, – говорит Юрий Гудименко.

Поставка военной техники в неспокойные регионы Грузии происходила точно так же, как украинцы наблюдали на Донбассе.

Сначала министр обороны РФ рассказывает о четырех танки и четырех артиллерийских установках у осетинцев, которые остались у тех еще с советских времен, а когда выяснилось, что танков, Градов, Смерчей, другой современной российской техники оказалось слишком много, россияне сказали “случайно забыли ее на территории Южной Осетии во время военных учений”. Практически та же история происходит и на Донбассе, когда ополченцы то оставшейся с советских времен техникой воюют, то из шахт достают. И вовсе не с территории РФ.

Грузины, на самом деле, хорошо защищались. Когда вошла 58 русская армия, была уничтожена военная колонна и русские понесли потери – около 30 военных машин и ранение получил командующий 58 армии. Но за несколько дней Россия получила контроль над воздухом и после этого грузины начали отступление. Без воздуха грузинская армия была неприкрытая с неба, – говорит Гудименко.

Россия не может использовать авиацию на Донбассе, потому что там нет подконтрольных сепаратистам аэродромов. Использование авиации будет означать, что Россия непосредственно вмешивается в этот конфликт. В Грузии этот вопрос так не стоял, – убежден политолог Евгений Магда.

Он говорит, что конфликты в Грузии в 2008 году и в Украине с 2014 года и одинаковые, и разные одновременно. В украинском варианте Россия совершенно не признает своего присутствия на территории страны. А в Грузии она была вынуждена признать.

Южная Осетия и Абхазия фактически отделились в начале 90-х годов, когда в Грузии была слабая власть и Россия в течение всего этого времени поддерживала их. Она и сейчас их поддерживает, признает их независимость. И там, и там были элементы гибридных действий, типа, добытая техника после учений в Южной Осетии и техника, чудом попавшая на территорию Донбасса. Причем, речь идет о десятках и сотнях единиц военной техники.

Мощное информационное сопровождение боевых действий. Тогда Россия впервые попыталась внедрить собственную тактику действий, где журналисты работали в ее пользу. Таким образом Россия нейтрализовала стремление Грузии показать, что там осуществляется агрессия.

И там, и там речь идет о том, что Россия нагло вмешивается во внутренние дела своих соседей, делает это с помощью военной силы и не собирается отказываться от подобных действий.

Несмотря на то, есть моменты, которые отличают эти две войны. В Грузии Россия ничего не потеряла. Она забрала 20% чужой территории, показала, как умеет играть мышцами, но достаточно быстро восстановила свои отношения с Западом. В украинском варианте так просто не получилось, – добавил Евгений Магда.

В войне с Грузией Россия достигла большинства целей, к которым стремилась. Вступление Грузии в НАТО было очень замедлено.

В августе 2008 года на первой странице украинского журнала Тиждень был изображен российский военный сапог, который наступает на Украину и было написано “Следующей будет Украина”. Тогда мало кто обратил на это внимание.

Официально позиция Украины была очень двусторонняя. Тогдашний президент Виктор Ющенко поддерживал Грузию и осудил позицию России. В парламенте была коалиция, сформированная из двух блоков: НУНС и БЮТ. БЮТ на тот момент осудила Грузию и поддержала действия России.

В 2008 году Украина не хотела думать о таком же сценарий на своей территории. Но он состоялся чуть позже. И с 2014 года нам нужен не просто мир. Украине нужна победа над Российской Федерацией.

РФ больная в своих имперских устремлениях и она не позволит, чтобы страны-соседи вступали в НАТО или начинали жить лучше.

Проблема может возникнуть уже с того, что на твоей территории расположены военные базы другой страны. Грузия в свое время еще в 2007 году закрыла у себя российскую военную базу. Зато , в Крыму мы имеем результат расположения Черноморского флота РФ.

Очень важна дипломатическая поддержка. Грузия тогда не получила и сотой доли той поддержки, которая есть сегодня у Украины.

Следует всегда помнить, если твоим врагом является Россия, прямое военное вмешательство совсем не исключено, тем более, когда она раздает свои паспорта местному населению.

Слишком важна противовоздушная оборона. В Грузии только после того, как русские подавили ПВО, результат конфликта был понятен.

Мы сделали некоторые выводы из грузинского конфликта, и, главное теперь, не отступать.

Дарья Бурая

фото: УНИАН, depo.ua, Інформатор, Настощее время