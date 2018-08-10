Россия рассматривает азовское побережье как плацдарм для экспансии – Турчинов

Россия рассматривает Азово-Черноморский регион как плацдарм для экспансии.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что военно-политическое руководство РФ рассматривает Азово-Черноморский регион как плацдарм для экспансии, передает пресс-служба ведомства.

По словам Турчинова, наращивание военного присутствия РФ сочетается с грубым нарушением международного морского права в Азовском море.

– Мы видим попытки РФ фактически начать военно-экономическую блокаду Азовского побережья Украины, – сказал секретарь СНБО.

Читайте: Провокации в Азовском море – РФ изменила тактику

Он добавил, что на мариупольском направлении не исключается проведение врагом как сухопутных, так и морских десантных операций вдоль Азовского побережья.

Для адекватного противодействия российской экспансии необходимо усиление военно-морского присутствия Украины в регионе.

К слову, руководству ВСУ поручили принять меры из-за незаконных остановок и досмотров украинских и иностранных судов, идущих в порты Азовского моря.