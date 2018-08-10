Сенцов на грани жизни и смерти. Климкин призывает мир заставить РФ его освободить

Министр иностранных дел Павел Климкин призвал мир требовать у России освобождения украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Министр иностранных дел Павел Климкин опубликовал в Twitter сообщение с призывом к мировому сообществу потребовать у РФ освобождения украинского политзаключенного Олега Сенцова.

– Сегодня 89-й день голодовки Олега Сенцова, заключенного в РФ. Олег находится на грани жизни и смерти. Каждый день может произойти непоправимое. Как человек и гражданин Украины я прошу всех поддержать Олега и требовать от России освободить его. Солидарность не имеет границ, а жизнь человека – имеет, – написал Климкин.



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К слову, украинский омбудсмен Людмила Денисова просит Москву не затягивать с помилованием. И в кратчайшие сроки рассмотреть просьбу матери Сенцова.

Накануне Денисова обнародовала фотографии Олега из российской колонии. На них видно – Сенцов очень измученный. Его адвокат Дмитрий Динзе утверждает, сейчас украинский режиссер в критическом состоянии. Он практически не встает, чтобы находиться в сознании. Потерял 30 килограммов. По словам защитника – после 114 дня голодания – Олег может не выжить.