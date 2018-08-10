Сенцов выглядит хуже, чем на фото. Все скрывает роба – адвокат

Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов выглядит хуже, чем на фото, которые вчера получила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Об этом адвокат Дмитрий Динзе рассказал в интервью Медузе.

– Он (омбудсмен Ямало-Ненецкого автономного округа Анатолий Сак – Ред.) сфотографировал Олега в том состоянии, в котором он находится. Но снимок передает не все — на самом деле он выглядит еще хуже, – сказал Динзе.

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Адвокат отметил, что тюремная роба скрывает впалый живот и худые ребра Сенцова.

– Его же не попросили раздеться, показать свое телосложение; видно, что форма на нем висит. Эта роба или полнит человека, или висит на нем, как на вешалке. На фото видно, что он довольно сильно похудел. Он не показывает свою грудную клетку и впалый живот — это, конечно, произвело бы большее впечатление, – рассказал он.

Напомним, вчера уполномоченный по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова опубликовала фото Сенцова, сделанные в колонии Белый медведь в Лабытнанги на 88-й день голодовки. По информации, которую ей передали, Олег активный, ходит смотрит телевизор, читает книги.