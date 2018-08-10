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Что делать, когда не пускают на пляж и заставляют платить за топчан

Действующее законодательство Украины не позволяет взимать деньги за посещение пляжей.

Пляж

Согласно действующему законодательству Украины взимание платы за вход на пляж является противозаконным. Если вход на пляж ограничивают и требуют плату, то вы можете сразу вызвать полицию, сообщает КП Плесо.

Водный кодекс Украины определяет два вида водопользования: общее и специальное.

– Согласно статье 47 ВКУ, общее водопользование осуществляется гражданами для удовлетворения их потребностей (купание, плавание на лодках, любительское и спортивное рыболовство, водопой животных, забор воды из водных объектов без применения сооружений или технических устройств и из колодцев) бесплатно, без закрепления водных объектов за отдельными лицами и без предоставления соответствующих разрешений, – говорится в сообщении.

Ограничение или запрещение общественного пользования допускается локально только в целях охраны жизни и здоровья граждан, охраны окружающей природной среды.

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Специальным водопользованием называют забор воды из водных объектов с применением сооружений или технических устройств, использование воды и сброс загрязняющих веществ в водные объекты. Оно является платным и осуществляется на основании разрешения государственных органов.

На территории пляжей могут предоставляться платные услуги частных предпринимателей (аренда топчанов, сезонная торговля продуктами питания и т.д.).

– Любое навязывание таких товаров и услуг недопустимо. Работа торговых точек, которые разворачивают коммерческую деятельность без законных оснований, прекращается с привлечением правоохранительных органов, – говорится в сообщении.

К слову, на пляже в Лузановке произошло нашествие медуз-корнеротов, достигающих порой 50-60 сантиметров в диаметре и 10 кг в весе.

Фото: КП Плесо

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