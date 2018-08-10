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Смерть для наших врагов! Чем Украина удивит на День независимости

В сети появилось видео репетиции парада ко Дню Независимости. На нем – военная техника, которую уже окрестили “смертью врагов”.

ЗСУ парад на День незалежності

Видео опубликовал советник президента Юрий Бирюков в Facebook.

– Я не знаю, как описать это ощущение, как передать мурашки по коже, дрожь тела в резонансе с дрожью земли.

Медленно и величаво, гордо и стройно, мимо прошла смерть для наших врагов, – написал он.

Читайте: Украинская армия получит канадские снайперские винтовки PGW LRT-3

К слову, в сети уже появились первые фото новой САУ Богдана со 155-мм пушкой под стандарт НАТО.

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