Дело Кернеса закрыли

Киевский райсуд Полтавы закрыл уголовное производство в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Судья Андрей Антонов расценил систематическую неявку прокуроров на дебаты по делу Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого как отказ от обвинения и закрыл уголовное производство.

Сам Кернес сказал журналистам, что ожидал оправдательного приговора после судебного рассмотрения дела о похищении двух активистов Евромайдана в 2014 году.

– Ожидал оправдательного приговора…Я понял это постановление таким образом, что производство прекращено в связи с тем, что прокуроры систематически не являлись в зал судебного заседания в назначенное время, и судья расценил это как систематическую неявку, – пояснил мэр Харькова.

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Напомним, 2 марта 2015 года ГПУ сообщила Геннадию Кернесу о подозрении по трем статьям: незаконное лишение свободы или похищение человека, пытки и угроза убийством.

Фото: Геннадий Кернес/facebook