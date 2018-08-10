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Ситуация на Донбассе: враг бьет из минометов, есть потери

За сутки оккупанты 45 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе, трижды – из тяжелого вооружения. В результате боевых действий один военный погиб, еще двое ранены.

ООС

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

По данным штаба, боевики вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Станицы Луганской, Крымского, Новотошковского, Новозвановки, Троицкого, Луганского, Новолуганского, Майорска, Зайцево, Марьинки, Красногоровки, Старогнатовки, Новомихайловки, Богдановки, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.

Кроме того, враг обстрелял из минометов калибра 82 мм наши позиции вблизи Новолуганского, Гнутово и Лебединского, а в районе Марьинки зафиксирована работа вражеской снайперской группы.

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Также боевики российских оккупационных войск 4 раза обстреляли украинских защитников возле Опытного, Новомихайловки, Павлополя и Широкино.

По данным разведки, один оккупант уничтожен, четверых ранили.

К слову, ранее спецпредставитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер заявил, что Россия блокирует мониторинговую миссию ОБСЕ, чтобы скрыть гуманитарную и экономическую катастрофу в Донбассе.

Фото: Міноборони

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