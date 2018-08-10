Троянский конь: Порошенко предостерег ЕС относительно Северного потока-2

Президент Украины Петр Порошенко призывает европейских партнеров отстаивать собственную энергетическую безопасность и назвал российский газопровод Северный поток-2 троянским конем Кремля.

– Северный поток-2 – это троянский конь Кремля против европейской энергетической и, в конце концов, геополитической безопасности. Отказ от реализации проекта в рамках Третьего энергетического пакета ЕС и сознательное невыполнение Газпромом решений Стокгольмского арбитража по делам с Украиной – это четкие и недвусмысленные сигналы об истинных мотивах газопровода и его потенциальных катастрофических последствий для Европейского Союза, – заявил Петр Порошенко.

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Кроме того, Порошенко призвал европейских партнеров твердо отстаивать собственную энергетическую безопасность и как можно скорее избавиться от обманчивых и пагубных кремлевских чар.

Ранее Факты ICTV писали, что в Грайфсвальдском заливе началась укладка первых труб газопровода Северный поток–2.

Фото: dreamstime.