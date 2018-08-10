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Цены на продукты падают! Что и на сколько подешевело в Украине

Цены на продукты в Украине продолжают снижаться. В июле стоимость продовольствия упала на 1,9%.

По данным Государственной службы статистики, в июле, по сравнению с июнем, цены на продовольствие снизились на 1,9%, сообщает Кабмин в Facebook.

По данным ведомства, наиболее всего упали в цене сезонные продукты – овощи и фрукты, а также яйца.

Также снизились цены на молоко, молочные продукты, сало и свинину.

Читайте: В Украине значительно подорожает хлеб – когда и на сколько

В то же время подорожала говядина. Теперь килограмм продукта стоит 136,4 грн (подорожание на 5,6%).

Ранее эксперты спрогнозировали, какие продукты подорожают осенью.

Фото: Pixabay

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