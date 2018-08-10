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В Украине запретили 2 популярных медпрепарата

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила 2 лекарства, которые не соответствуют основам законодательства.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Под постоянный запрет попал Структум (Structum 500 mg, 60 kapsulek) серия G02010 компании Pierre Fabre Medicament, Francja.

Этот препарат был ввезен на территорию Украины с нарушением требований законодательства – лекарство ввезено без перевода с иностранного языка (польского). Это лекарство применяют при лечении остеоартроза и межпозвонковых остеохондрозов.

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Также на территории Украины запрещено реализовывать, применять и хранить раствор для инъекций Гепарин-Индар Серия АВ 178-1/1, 5000 МЕ/мл, по 5 мл (25000 МЕ) во флаконе; по 1 или по 5, или по 100 флаконов в пачке, ООО Юрия-Фарм, Украина.

Гепарин попал под постоянный запрет на основании несоответствия образцов серии 131216А.

Раствор используют для профилактики и лечения тромбоэмболических заболеваний и их осложнений, при операциях на сердце и сосудах, прямом переливании крови, диализе и др.

Ране Факты ICTV писали, что употреблении Ибупрофена, Диклофенака, Целекоксиба, Мефенамовой кислоты и Напроксена может привести к сердечному приступу или инсульту.

Фото: dreamstime.

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