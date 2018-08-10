Впечатляющие изобретения украинцев: от опреснения воды до безинъекционного анализа крови

Уже через пару недель страна будет праздновать 27-й день рождения. Несмотря на свой небольшой возраст, она имеет насыщенную историю. Поэтому Факты ICTV продолжают спецпроект о людях, событиях и явлениях, которые выделяют Украину в мире. На этот раз речь пойдет об изобретениях.

День Независимости Украина будет праздновать 27-й раз. Неделю назад мы составили рейтинг украинских музыкантов. Поэтому уже традиционно продолжаем нашу подборку. На этот раз мы решили рассказать о семи открытиях времен независимой Украины, которые поразили весь мир.

А еще расскажем о 2 примерах изобретений, которые, к сожалению, Украина в собственную копилку отнести не может. Ведь авторы работ, хотя и являются нашими соотечественниками, но по разным причинам сделали свои открытия за рубежом. Или же просто Родина не оценила их изобретения.

Топ-7 украинских изобретений

Сварка живых тканей

Идея сварки живых тканей вместо сшивания появилась у ученых института электросварки имени Евгения Патона. В 1993 году они провели ряд экспериментов, которые доказали возможность получения сварочного соединения различных мягких тканей животных. Позже начались эксперименты по сварке тканей удаленных человеческих органов.

Сейчас технологию применяют в десятках украинских клиник и изучают зарубежные специалисты. Метод имеет широкие перспективы развития применения в ряде медицинских направлений. А в перспективе технология может быть полезной даже в космосе и на морских судах.

Опреснение морской воды

Технологию опреснения морской воды, пригодной для питья, разработал профессор Одесской государственной академии холода Леонард Смирнов. Замороженная особым образом морская вода превращается в кристаллы, с поверхности которых можно удалить соль, вредные вещества, а также тяжелые изотопы водорода, которые негативно влияют на гены и нервную систему человека.

Технология пригодна для любой воды, не только морской. Изобретение заинтересовало инвесторов с континентов, где уже ощущается нехватка пресной воды – Африки и Америки.

Многолетние батарейки

Киевские ученые создали батарейку, которая может работать в течение 12 лет. Она уже одержала победу в одном из международных конкурсов научных проектов. Авторы уверяют, что их изобретение лучше уже существующих аналогов.

К примеру, батарейки длительного действия, которые изготавливают в США, имеют значительно меньшую силу тока. Создатели отмечают, что их изделие можно использовать вместо электрических аккумуляторов для мобильных телефонов и автомобилей.

Экотопливо

Украинский инженер Владимир Мельников сконструировал прибор, перерабатывает отходы древесины и делает из них топливные брикеты. Они не выделяют неприятного запаха при сгорании и почти безотходные – с тоны сырья получается только 1 ведро пепла.

Изобретение инженера уже оценили за рубежом. Сейчас украинским прибором пользуются в Польше, Германии и Литве.

Съедобный полиэтилен

Проблему пластиковых отходов частично удалось решить харьковчанину. Сергей Тимчук посвятил поискам решения полтора десятка лет. И нашел его в кукурузном крахмале. Именно он и составляет основу пищевого полиэтилена.

Изобретатель предлагает есть продукты, даже не распаковывая. Если же упаковку снять и выбросить – она ​​будет разлагаться всего несколько недель. Еще один приятный бонус нового полиэтилена – удлинение срока хранения пищевых продуктов.

Навигатор для незрячих

Изобретение одессита Бориса Чубина призвано помогать людям с проблемами зрения ориентироваться на местности. Когда парню было 13 лет, он изобрел уникальный навигационный компьютер для слабовидящих людей.

Прибор похож на наручные часы. Он отслеживает местоположение владельца и указывает ему дальнейший маршрут. Кроме стандартных программ, прибор может вызвать службу неотложной помощи.

Говорящая перчатка

Еще одно изобретение, призванное облегчить человеческую жизнь – перчатка для немых, которая превращает жесты в слова. Студенты-изобретатели создали сенсорный прибор. Похожа на обычную, смарт-перчатка расшифровывает движения, передает их на мобильное устройство и декодирует в голосовые сообщения.

Стоимость разработки обошлась создателям в 75 долларов и в свое время вошла в шорт-лист журнала TIME, как одно из лучших изобретений 2012 года.

Неоцененные изобретения

Из-за финансовых трудностей реализации проектов или же просто из-за отсутствия какой-либо перспективы воплотить в жизнь собственные научные замыслы ряд изобретателей вынужден выезжать за границу и реализовывать свои намерения там.

Таких примеров в украинской практике, к сожалению, немало. По подсчетам министерства образования, в других государствах патентуется в три раза больше украинских изобретений, чем внутри государства. А бывает и так, что созданные в Украине приборы просто не используют у нас из-за нехватки денег на воплощение. Далее приведем лишь два из сотен подобных примеров.

Безинъекционный анализ крови

Ученый Анатолий Малыхин придумал, как можно выяснить показатели крови, а не отбирая ее при этом у пациента. Процедура предусматривает крепление на тело человека датчиков, благодаря которым можно определить более 100 показателей здоровья с 98-процентной точностью.

Изобретение оказалось недешевым для отечественной медицины, поэтому украинцы и дальше сдают кровь натощак, чтобы узнать состояние собственного здоровья. Между тем, работой Малыхина пользуются в ряде стран на всех континентах.

Математическое решение

Украинский ученый-математик Марина Вязовская, работающая в Германии, нашла решение сложной математической задачи об упаковке слоев в восьмимерном пространстве. Непонятная для большинства из нас формулировка означает, что Вязовская помогла своим коллегам-техникам найти способ исправить ряд ошибок в мобильных телефонах, интернет-пространстве и космических исследованиях.

За решение сложной задачи, которая не давала покоя коллегам Марины несколько десятилетий, ученый получила несколько математических отличий и международную премию имени Салема.

Традиционно, воспринимать рейтинг слишком серьезно не стоит. Ведь во время подготовки материала нам удалось найти гораздо больше достойных примеров интеллектуальности украинских ученых. Чтобы вместить все современные изобретения, понадобится не одна подборка.

Фото: патонмед, enabletalk, dreamstime

Яна Семенюк