Как вернуть деньги за учебу в Украине: условия и необходимые документы

С июля 2018 года вступили в действие изменения в Налоговом кодексе Украины, согласно которым можно вернуть практически полную стоимость обучения в вузах и училищах, частных школах, лицеях, в музыкальных, художественных и спортивных школах.

Соответствующие поправки опубликованы в статье 166 (Налоговая скидка) от 3 июля.

Компенсировать стоимость учебы имеет право каждый официально работающий и отчисляющий налоги в бюджет страны украинец. Но стоит отметить, что деньги возвращаются только за прошедший год и при наличии всех банковских чеков или квитанций с печатями.

Читайте: Поступление в медвуз: в МОЗ назвали проходной балл

Также нужно сделать копию договора с учебным заведением, в котором указана сумма оплаты.

К примеру, если ребенок учится в платной школе в 2018 году, то в 2019 году можно прийти в налоговую инспекцию с чеками за прошлый год и вернуть деньги.

Процедура проверки оплаты занимает 60 дней и если в порядке, то деньги возвращают.

В сервисный центр налоговой инспекции подают:

– паспорт, идентификационный код,

– свидетельство о рождении ребенка или ID паспорт ребенка, в котором указаны родители,

– опекуны должны взять документы о том, что они являются официальными опекунами,

– договор об обучении,

– платежки и квитанции за обучение,

– справка о доходах, которая подтверждает, что налоги были отчислены,

– заявление с указанием реквизитов счета, куда должны вернуть деньги.

К слову, учеба длится два семестра, которые приходятся на разные годы, поэтому в налоговую нужно идти дважды. Расчет ведется за календарный год, а не учебный.

Сумма возврата рассчитывается по следующей формуле: сумму оплаты нужно умножить на количество месяцев учебы за календарный год. Из нее высчитать 18% подоходного налога. Например – стоимость оплаты 1000 гривен в месяц, студент учится 10 месяцев в учебном году. Нужно умножить 1000 на 10, а потом отнять 18%. Получается, с потраченных 10 тыс. гривен вам вернут 8200 гривен.

К слову, во время вступительной кампании 2018 года увеличен госзаказ на учителей, специалистов по IT и аграрных наук.

Фото: dreamstime.