Как украинцы начали пить негазированную воду и есть элитные сыры. Интервью с основателем Моршинской

Николай Кмить создал отечественного лидера своей ниши – бренд Моршинская. В октябре он будет одним из спикеров Киевского международного экономического форума. Лидеры в различных отраслях будут делиться своим опытом и советами. Поэтому дальше разговор Фактов ICTV об особенностях отечественного предпринимательства с Николаем Кмитем.

Именно благодаря Моршинской украинцы перешагнули через ментальный барьер и стали платить деньги за негазированную воду. А теперь создатель бренда Николай Кмить ставит перед собой новый вызов – приучить нас к культуре потребления качественных сыров. В 2017 году он стал председателем совета директоров агрохолдинга МУККО.

С предпринимателем говорим об особенностях ведения бизнеса в Украине и отношениях частного сектора с государством, ведь наш собеседник в прошлом был председателем Львовской области. Сейчас Николай Кмить открывает нишу аграрного бизнеса и рассказывает о том, как ведут себя игроки в одном из самых больших секторов украинской экономики.

О работе губернатором

Очень часто в обществе встречаются лозунги о том, что не надо пускать бизнесменов в политику, а политиков нельзя пускать в бизнес. На самом деле, все мы граждане Украины, и вправе принимать участие в правлении этим государством. Это не простая работа.

Глава администрации отвечает за все – от стихийного бедствия до медицины, рождаемости и борьбы с инфляцией, но полномочий не имеет.

Глава любой администрации имеет огромный объем работы. Но это не значит, что он приносит большую пользу для государства.

Есть общее слово Менеджмент. По моему убеждению, менеджмент имеет различную специфику, но фундамент его одинаковый. Менеджмент бывает закрытой советской системы, а бывает менеджмент открытой демократической системы, по которой живет мир.

К сожалению, мы сейчас имеем руководителей, которые не являются менеджерами вообще. Следующими должны быть представители открытой системы, которой учат в лучших ВУЗах мира. Человек, который себя по определенным параметрам считает менеджером, может управлять чем-либо.

О войне и бедности

Существует теория ограничений, которая свидетельствует, что есть только одно узкое место в системе, расширение которого даст прогресс всему. В данном случае Украина – это система. И в ней есть это критическое место, улучшив которое, эффект почувствует все государство. Я думаю, что это место – война.

Если бы этот вопрос решился, следующим шагом должно было бы стать преодоление бедности. Не может государство развиваться, если в нем есть люди, которые не имеют достаточно средств, чтобы прожить месяц.

Чтобы изменить ситуацию, надо пошагово расписать, как это воплотить. Один из таких шагов – понижение курса гривны. Да, мы потеряем какую-то долю импорта. Но это вопрос приоритетности: преодоление бедности даст большее влияние на государство, чем увеличение экспорта. Нельзя говорить красивыми лозунгами, призывать к какой-то нравственности, если мы не даем человеку прокормиться и отдать своих детей в садик.

– В 2008 году из-за наводнения (из-за интенсивных грозовых дождей в июле 2008 года произошло резкое поднятие уровня воды в реках, наводнение считается крупнейшим в истории Западной Украины за последние 60 лет, – ред.) правительство приняло, по моему мнению, популистское решение – выдать пострадавшим людям деньги. Я выступал за страхование. Но государство решило по-другому. Тогда на выплаты ушло около 4 миллиардов гривен по курсу 5 гривен за доллар. В результате во всей Львовской области практически закончилась колбаса. Это означает, что люди ограничивают себя в потреблении и тратят деньги на продукты.

У нас очень много людей, которые зависят от государства – дети, студенты, пенсионеры, люди с инвалидностью. Когда бизнесмены куда-то инвестируют, они смотрят в первую очередь на численность населения, а во вторую – на их средний чек, сколько люди тратят денег.

В Америке, например, главный барометр – это индекс покупательной способности. А у нас все смотрят на ВВП. Поэтому, чтобы улучшить уровень жизни и оживить экономику, надо стать привлекательными для бизнеса. А чтобы он зашел – надо дать людям достаток.

Масса компаний просто не входит в нашу страну не потому, что мы какие-то плохие или из-за коррупции, а потому, что мы финансово их не привлекаем.

О Моршинской

Когда создавали Моршинскую, мы договорились в самом начале, что этот бизнес продадим. Потому что строить компанию на продажу и строить компанию, которой ты планируешь заниматься всю жизнь – это разные вещи.

Именно поэтому мы обогнали всех конкурентов. Мы понимали, какие предприятия покупают крупные игроки типа Coca-Cola, Danone или Nestle. Они покупают прозрачный бизнес. Мы с первого этапа платили все налоги.

Это заставляло нас думать стратегически. Когда наши конкуренты планировали, что бы им купить, мы брали минимум ресурсов на жизнь, а остальное инвестировали в компанию, чтобы она отвечала требованиям потенциальных покупателей.

Наш бизнес работал полностью по международным стандартам производства – аудит скважин, безопасность на производстве, маркетинг. Это очень трудно, но сейчас, если сравнить с Европой, то Моршинский и Миргородский заводы (оба входят в состав компании IDS Borjomi Ukraine – ред.), лучше, чем аналогичные европейские.

Об изготовлении сыров

Здесь я выступаю больше в качестве акционера, а не управленца. Это новый и сложный, хотя и интересный, вид бизнеса и новая форма правления для Украины. Сейчас это больше семейный бизнес, им занимаются мои дети.

Тема с сыром возникла благодаря сыну. В 23 года он решил завершить футбольную карьеру и хотел куда-то инвестировать. Его первый бизнес-план был посвящен именно изготовлению сыра. Я видел, что он серьезно к этому относится. В это же время приехала из Канады моя дочь с зятем. И мы начали работать.

Украинцы не едят массово французские сыры. И я вспомнил о том, как мы с моим партнером Всеволодом начали изготовление воды без газа. Нам говорили, что мы сумасшедшие, потому что люди не будут покупать простую воду. Но мы боролись за рынок негазированной воды и стали его лидерами. Лили бы мы только газировку – о Моршинской сейчас никто не знал бы.

Но я сомневался, что мы можем тоже самое сделать с сырами – массово перенести французскую культуру потребления. Мы близки к голландской системе потребления, что тоже неплохо. Вообще существует еще итальянская и русская (именно Украина ее производила в советские времена) системы.

Мы откорректировали наш план и начали готовить молодые, твердые сыры, типа гауда, и мягкие сыры, в первую очередь, на наш рынок, а затем уже на экспорт. Это продукты из коровьего и козьего молока с различными добавками – чили, виски, орехами и другими ингредиентами.

Работу ведем по итальянскому примеру – там производство концентрируется на изготовлении одного вида сыра. Это для Украины ноу-хау. По моему мнению, пока это стартап. Но с маркетинговой точки зрения, думаю, мы угадали. Потому что в Украине нет пока подобного производства.

У нас компании заточены на массовое производство сыра, но ничего бутикового не делают. Мы хотим занять нишу условно дорогого сыра. Он дешевле, чем голландский, но не уступает ему по качеству.

Об украинском бизнесе

В Украине бизнесмены счастливы, потому что здесь низкая конкуренция. Мировые игроки не заходят, или потому что у нас малый средний чек, или из-за отсутствия безопасности. Поэтому украинцы имеют возможность делать много разных стартапов.

Украина – очень богатая. У нас все в достатке – от нефти до лесов. Наши конкуренты не имеют этого всего. Мы можем на равных с ними двигаться, а можем рвануть. Есть отрасли, где мы можем это сделать. Но надо изучать вопрос, консультироваться.

Например, как Львов. То, что там происходит сейчас – не само по себе возникло.

Еще в 2007 году мы заказали исследования. Город хотел развиваться в сферах ІТ, туризма и машиностроения. И дело пошло. Хотя бы потому, что об этом говорила администрация, устраивали тематические форумы. То есть, надо быть сильными ни во всем, а найти и занять свою нишу.

Бизнес надо поддержать, и не дать уехать предпринимателям. Потому что самое страшное – это не отток рабочей силы, потому что это нормально. Самое страшное – когда выезжают эти считанные проценты активных людей с предпринимательской генетикой, авантюрным складом характера, балансируют систему и делают ее конкурентной.

Надо за таких людей бороться. Ведь те, кто создает бизнес, сделают конкурентные зарплаты, и люди вернутся в Украину.

Фото: пресс-служба Николая Кмить, dreamstime, Моршинский городской совет, Скала

Беседовала Яна Семенюк