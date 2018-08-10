Как в Украине купить собственное жилье без займа

Купить собственное жилье без кредита и рассрочки вполне реально. Какие схемы существуют и как выбрать самый выгодный вариант без ущерба для кошелька, узнали Факты ICTV.

Купить собственное жилье – мечта практически любого человека. Правда воплотить ее получается не у всех: из-за нынешних цен на недвижимость и уровня заработных плат, своя квартира кажется несбыточной мечтой.

В погоне за собственными квадратными метрами, многие украинцы вынуждены погрязать в ипотеке, оформлять кредиты или брать рассрочку.

И все бы ничего, но подобные обязательства украинцев пугают. Многие сетуют на нестабильность, поэтому предпочитают снимать жилье, тем самым переплачивая арендодателям.

С таким мышлением многие украинцы годами живут на съемных квартирах.

Хотя, если посчитать, сколько они переплачивают чужим людям за это время, цена собственного жилья уже не кажется столь заоблачной.

Несмотря на низкие зарплаты и космические цены жилья, обзавестись своей квартирой вполне реально. Главное – приложить максимум усилий.

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Доход с двойным дном

Этот вариант будет уместным, если у вас есть семья, и все ее члены не только работают, но и приносят в дом деньги.

К примеру, на зарплату жены можно жить, а зарплату мужа откладывать на недвижимость.

Если у вас есть несколько источников дохода, деньги можно разделить по такому же принципу.

Одна зарплата – в карман, вторая – на карточку с прицелом на будущее.

Кстати, если решите разделить доходы, гораздо удобнее оформить для этого отдельную карточку.

Правда для себя нужно четко решить, что карта предназначена исключительно для накопления.

Затяните пояс туже

Проанализируйте свои расходы. Обычно большая часть бюджета тратится на мелочи, которые на протяжении года накапливаются в слишком внушительные суммы.

Забудьте о постоянных поездках на такси – общественный транспорт в разы дешевле. В хорошую погоду по возможности больше гуляйте пешком.

Докажите себе, что сможете прожить без ежедневных походов в кино и рестораны.

Никто не говорит, что нужно отказаться от развлечений полностью, но, если вы хотите сэкономить, сократить подобные растраты придется.

Кстати, если у вас есть возможность, поживите временно с родителями.

Да, это не всегда удобно, однако мысли о приобретении собственного жилья помогут закрыть глаза на дискомфорт.

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Выбросьте хлам из жизни

Один из самых действенных способов что-то купить – сначала что-то продать.

Круто, если у вас есть кусочек земли или пустующий гараж. Эта сумма не покроет растраты на покупку жилья, но может стать первым взносом для воплощения мечты.

Не хотите продавать – сдайте в аренду. Пассивный доход еще ни для кого не был обузой.

В ином случае, переберите дома старый хлам. Кто знает, может в кладовке завалялось что-то для любителей антиквариата.

Ненужные вещи, одежду, технику и различные мелочи можно продать на интернет-площадках.

Активная распродажа вещей позволит накопить несколько тысяч за год. Неплохо, правда? Главное, действовать без фанатизма.

Заграничные заработки

Многие украинцы едут в Польшу или Чехию, чтобы заработать деньги. По разным оценкам, за границей работают от 8 до 10 млн украинцев.

Из них официальное разрешение на трудовую деятельность имеют всего 1,5 млн человек.

Ради дополнительного дохода украинцы готовы работать на заводах или плантациях.

У многих очень высокая загруженность, поэтому тратить деньги особо некогда.

А если еще найти работодателя, который обеспечит вас жильем и питанием, домой можно привезти куда больше денег.

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Бабуля с приданным

Как бы ни странно это звучало, но немало украинцев решают квартирный вопрос с помощью одиноких пенсионеров, нуждающихся в уходе.

Схема простая: нетрудоспособную бабулю берут на пожизненное содержание. После ее смерти квартира переходит человеку, который за ней ухаживал.

Чтобы избежать проблем, следует убедиться в том, что у пенсионерки не нарисуются дальние “родственники”, претендующие на квадратные метры.

Кроме того, зафиксируйте все свои благие намерения юридически.

Заключите договор о том, что вы берете на себя обязательства по уходу за престарелым человеком взамен на его жилье.

Документ можно расторгнуть в любой момент. Правда учтите, что после этого вы больше не сможете претендовать на имущество. Да и потраченные деньги вернуть не получится.

На самом деле вариантов покупки собственного жилья без займа действительно много, было бы желание, терпение и упорство.

Согласитесь, гораздо приятнее вкладывать заработанные потом и кровью деньги в свое гнездышко, а не каждый месяц отдавать их чужим людям.

Своя квартира – это тот фундамент жизни и комфорт, ради которого порой можно потерпеть и переждать любые неудобства.

Главное – помнить, ради чего вы это делаете, и что получите в итоге.

Марина Корзун