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Мы не будем мириться с этим – Гройсман о “цензуре” в фильме о Стусе

Глава правительства Владимир Гройсман поручил руководителям Минкультуры и Госкино сделать все возможное, чтобы в фильме о Василии Стусе история была подана честно, полностью и без искажений.

Об этом Владимир Гройсман написал на своей странице в Facebook.

– Недопустимо, когда кто-либо пытается влиять на украинское кино и подменять историческую правду на выгодную кому-либо. Мы не должны с этим мириться, – заявил Гройсман.

Про ситуацію зі зйомками фільму про Василя Стуса. Неприпустимо, коли будь-хто намагається впливати на українське кіно і…

Опубліковано Volodymyr Groysman Субота, 11 серпня 2018 р.

Так, ранее стало известно, что из сценария фильма о диссиденте Василие Стусе, который должен выйти на экраны в 2019 году, вырезали все упоминания о куме президента РФ Владимира Путина Викторе Медведчуке, который выступал защитником в процессе над поэтом, хотя сам Стус от него отказался.

По словам участников съемочного процесса, “продюсерам позвонили из администрации Медведчука” и сказали, что если они хотят доснять картину, не хотят провокаций, то нужно убрать сцену суда над Стусом”.

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Продюсер ленты Артем Денисов подтвердил информацию об удалении сцен из фильма, однако, по его словам, сцену с Медведчуком вырезали только из-за вопроса хронометража фильма.

А вот информацию о звонке от имени Медведчука Денисов назвал фейком.

Напомним, Факты ICTV сделали рецензию на фильм Mamma mia! 2.

Фото: УНИАН

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