На Донбассе задержали возможных соратников боевиков – ООС

Вблизи Волновахи Донецкой области задержали трех человек по подозрению в сотрудничестве с боевиками незаконного вооруженного формирования “ДНР”.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.

– Задержание граждан произошло на блокпосту, который расположен неподалеку Волновахи. Причиной задержания стала информация из базы данных Нацполиции Украины, согласно которой лица считаются подозреваемыми в сотрудничестве с так называемой “ДНР”, – отметили в штабе.

Задержанные граждане переданы сотрудникам Волновахского отдела Нацполиции Украины для дальнейших процессуальных действий.

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Напомним, за прошлые сутки на Донбассе уничтожен один оккупант, четыре получили ранения.

Фото: пресс-служба ООС