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На Донбассе уничтожен один оккупант, четыре получили ранения

Противник 36 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе дважды из тяжелого вооружения. В результате боевых действий три защитника Украины получили ранения.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП, сообщает пресс-служба ООС.

Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Троицкого, Луганского, Железного, Шумов, Опытного, Марьинки, Красногоровки, Новомихайловки, Богдановки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкиного.

Наряду с этим, противник обстрелял из минометов калибром 120 мм наши позиции у Лебединского и Шумов, что на Горловском направлении.

В течение этих суток боевики российских оккупационных войск дважды обстреляли позиции украинских защитников у Павлополе и Гнутово. Тяжелое вооружение не применялось.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

По данным разведки один оккупант уничтожен, четыре получили ранения.

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Напомним, бойцы ООС рассказали про вражеские атаки на Донбассе.

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