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На сайте Белого дома разместили петицию с призывом помочь Сенцову

На сайте петиций в Администрацию президента США разместили петицию с призывом к спасению украинского политзаключенного Олега Сенцова, который голодает уже 90 дней.

Петиция создана 9 августа, передает Украинская правда.

Она должна набрать 100 тысяч голосов до 8 сентября, чтобы ее рассмотрела администрация президента США.

По состоянию на вечер субботы собрано 814 голосов.

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– Европейский парламент уже обратился к Владимиру Путину с просьбой немедленно освободить Олега Сенцова и других. Теперь пора Америке сказать свое слово. Мы призываем наше правительство занять твердую позицию по этому вопросу и использовать все рычаги, чтобы требовать немедленного освобождения Олега Сенцова и других украинских политзаключенных в России, – говорится в тексте петиции.

Ранее Факты ICTV писали, что Владимир Путин пообещал главе Франции Эммануэлю Макрону отреагировать на ситуацию с украинским режиссером Олегом Сенцовым и быстро распространить информацию о состоянии его здоровья.

Фото: dreamstime. 

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