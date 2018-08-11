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Политзаключенные в РФ: Украина направила иск в ЕСПЧ

В Европейский суд по правам человека направлено межгосударственное заявление Украины, которое касается украинских политзаключенных в Российской Федерации.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра юстиции – Уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина.

– Сегодня в Европейский суд по правам человека направлена межгосударственная жалоба Украины, которая касается наших политических заключенных! Теперь вопрос политических заключенных будет рассматриваться в правовой плоскости Европейского суда, – написал он.

Ми тільки що подали нову міждержавну заяву до Європейського суду з прав людини щодо українських політв’язнів Кремля.В…

Опубліковано Іваном Ліщиною П'ятниця, 10 серпня 2018 р.

Министерство юстиции Украины планирует в ближайшее время подать очередной иск против России в Европейский Суд по правам человека относительно украинских политзаключенных. Его до сих пор не подали, поскольку надеялись на урегулирование вопроса с политзаключенными дипломатическим путем.

Кстати, Европейский суд по правам человека объединил четыре межгосударственные заявления Украины против Российской Федерации относительно Донбасса и Крыма в два больших дела.

Напомним, Европейский суд по правам человека призвал Сенцова прекратить голодовку.

Фото: Ampack/Dreamstime.com

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