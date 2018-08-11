Создатели фильма про Стуса доснимут сцену суда

Авторы фильма про Василия Стуса решили вернуть удаленную ранее из сценария сцену судебного заседания, она будет доснята в ближайшее время.

Об этом говорится в официальном заявлении съемочной группы.

– Понимая общественную значимость темы, учитывая количество просьб со стороны общественности вернуть сцену в фильм, мы за последние сутки собрали продюсерскую группу, чтобы рассмотреть возможность удовлетворить общественный запрос на присутствие в художественной картине о поэте эпизода суда с участием его адвоката. Мы признаем, что, удаляя из последнего драфта сценария в том числе и эту сцену, мы недостаточно ответственно подошли к анализу ее значимости для общества, – говорится в заявлении.

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Авторы заявляют, что сцена суда над Стусом будет доснята в ближайшее время.

Ранее Факты ICTV писали, что Владимир Гройсман поручил руководителям Минкультуры и Госкино сделать все возможное, чтобы в фильме о Василии Стусе история была подана честно, полностью и без искажений.

Фото: Скриншот из видео.