ЕС одобрил принятие закона об Антикоррупционном суде Украины

Принятие закона о Высшем антикоррупционном суде в Украине соответствует международным обязательствам страны, интересам ее граждан и компаний, и является положительным сдвигом.

Соответствующее заявление сделала официальный представитель Европейской службы внешних дел.

– Принятие Украиной закона с целью создания Высшего антикоррупционного суда является позитивным шагом в соответствии с международными обязательствами и на пользу украинским гражданам и бизнесу, – говорится в заявлении.

Это знаменует собой значительный шаг в решающей борьбе с коррупцией в Украине, которая является ключевым компонентом Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, и выполнения обязательств, взятых Киевом во время саммита Украина-ЕС 9 июля в Брюсселе.

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ЕС подчеркивает необходимость того, чтобы все антикоррупционные институции были полностью независимыми и выполняли свои задания, не имея неподобающего влияния.

– Мы с нетерпением ожидаем, что суд будет полностью функционировать к концу года, поскольку это намерение властей. На сегодня важно то, что его будет поддерживать страна и ее народ в борьбе с коррупцией. Европейский Союз готов поддержать этот процесс, – отмечается в заявлении.

Напомним, все, что нужно знать об Антикоррупционном суде.