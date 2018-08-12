Межуднародный день молодежи: чего хотят молодые украинцы

В Украине Международный день молодежи празднуют миллионы граждан от 18 до 44 лет. Из-за того, что в государстве есть собственный праздник в июне, интернациональная дата не очень популярна. Тем не менее, она важна. Факты ICTV выясняют, как выглядит типичный представитель молодого поколения и какие проблемы его беспокоят.

Международный день молодежи включает более широкую группу людей, чем отечественный праздник. В Украине молодыми людьми принято считать граждан до 35 лет. ВОЗ “продлевает” этот возраст до 44 лет.

История праздника

Дату установила ООН с целью сбора средств для Фонда молодежи. Международный день молодежи – это не только праздник, но и способ привлечь внимание общества к определенной проблеме. Ежегодно дату посвящают новой теме – борьба со СПИДом, занятость молодежи, ее роли в обществе и другим.

Еще одна задача праздника – напомнить о важности роли молодого поколения в мире. Ведь оно составляет основу трудоспособного населения Земли. И в то же время именно молодежь больше всего страдает от нехватки рабочих мест.

Проблемы молодых граждан во всем мире похожи. Как и сами представители поколения. Однако в каждой стране есть свои особенности. В Украине, например, полноценно реализовать себя молодым людям, по их мнению, больше всего мешают война и коррупция.

Портрет молодого украинца

Главная черта нынешнего поколения молодежи – технологичность. Люди буквально выросли с различными гаджетами в руках. Это повлекло за собой и интеграцию жизни в онлайн-измерение. А из-за непрерывного потока информации нынешняя молодежь гораздо быстрее ее воспринимает.

Не очень приятные черты, присущие молодежи не только в Украине, но и в мире в целом – одиночество и склонность к депрессии. Последняя вызвана тревожными мыслями молодых людей о своем будущем.

Молодые украинцы отмечаются социальной сознанием. Их беспокоит экономический вопрос и пугает коррупция и война. Современное молодое поколение не проявляет особого интереса к политике. А самим политикам не доверяет три четверти молодых людей в Украине.

Чего хочет украинская молодежь

Не очень приятную статистику обнародовали в этом году в Киевском международном институте социологии. Проведенное им исследование показывает, что более половины из тех, кто намерен покинуть Украину, – это молодежь в возрасте от 18 до 29 лет.

Работать за двести-триста долларов в Украине, где аренда жилья и запас бензина в месяц обходится в полтора-два раза дороже, молодежь Украины предсказуемо не хочет.

Как бы не тянуло предательством отследующего факта, но единственное процветающий город в Украине сегодня – это Киев. Больше всего вакансий перспективной работы можно найти именно в столице.

Но и жизнь здесь стоит дороже и конкуренция в разы выше, чем в регионах Украины.

Двадцатилетние хотят изобилия сегодня, а не работать 5-7 лет на свою карьеру. Молодежь хочет совмещать работу и новые впечатления.

Как удержать молодежь в Украине

Изменить ситуацию и стимулировать молодежь и работающее население работать в Украине, предлагает Мария Богуслав. Участница проекта Новые лидеры несколько лет работала в общественном секторе. А последние семь лет занимала должности в сферах трудоустройства и экономического развития. Была советником Министра экономики.



Участница предлагает проект Социальный лифт, который охватывает человека еще со школьной скамьи. Образование можно получать в течение всей жизни, таким образом улучшая свои знания и оставаясь конкурентоспособным специалистом.

Социальный лифт предусматривает создание Национального кадрового агентства для прозрачного поиска работодателями сотрудников. Уделяется внимание и профориентации людей любого возраста и сотрудничества компаний с университетами для приема на работу выпускников.

Таким образом трудоустройство молодежи помешает утечке мозгов и перспективных кадров за границу.

Будущие 30-летние

Хотя ВОЗ и считает молодежью людей до 44 лет, как ни крути, в этом возрасте люди уже в большинстве своем состоялись и не требуют такой поддержки и внимания, как, к примеру 20-25 -летние.

Ученые, занимающиеся изучением нового поколения, дают нынешним представителям молодежи неплохие прогнозы в профессиональной жизни. Молодое поколение достаточно конкурентоспособным и в основном полагаться на себя, а не на членов команды.

Особенность нового поколения – расфокусировка. Молодежь быстрее переключается между несколькими вещами и не особо страдает из-за отвлекающего фона. Это может быть полезным в работе, требующей мультизадачности.

В то же время тенденции свидетельствуют о замедлении взросления. Уязвимости молодежи добавляет и технологическая зависимость. Молодые люди более изолированы друг от друга физически.



И в то же время люди, которые выросли в эпоху терактов и мирового финансового кризиса – считаются относительно счастливыми.

Согласно исследованию Всемирной Организации Здравоохранения, современное поколение молодежи довольно жизнью. А в мире снижаются показатели употребления алкоголя и табака среди молодежи.

Стереотип о молодежи, которая уступает своими качествами старшему поколению давно отжил свое. Нынешние 20-30-летние украинцы живут спокойнее, а мыслят глобальнее своих родителей.

Они не боятся променять нежелательную, но гарантированную карьеру на работу, которую они могут бросить через год-два, но которая принесет им удовольствие и новые знания и умения.

Возможно на это и стоит обратить внимание работодателям и правительству, которое пока чуть ли не единственное, что может предложить молодежи гарантировано – это пенсию в достаточно туманном и отдаленном будущем.

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