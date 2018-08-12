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Самолет с Сенцовым вылетел из Салехарда – Ивлева

Незаконно заключенный в России с 2014 года украинский режиссер Олег Сенцов вылетел на самолете из Салехарда.

Олег Сенцов, как сообщает российская журналистка Виктория Ивлева на своей странице в Facebook, вылетел из российского Салехарда.

– Олег, кажется, спасен! В 23.00 самолет с ним вылетел из Салехарда. Надеюсь, следующая остановка – Киев. Все!, – написала журналистка.

Читайте: Путин дал обещание Макрону относительно Сенцова

К слову, на сайте Белого дома разместили петицию с призывом помочь Сенцову.

Напомним, Олег Сенцов в российской колонии Белый медведь 14 мая объявил голодовку и потребовал освободить всех украинских политзаключенных.

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