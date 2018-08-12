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ОБСЕ обнаружила на Донбассе новую технику РФ

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей наблюдатели СММ ОБСЕ обнаружили десятки танков и артиллерийских систем, размещенных за пределами определенных участков отвода.

Вооруженные формирования РФ продолжают нарушать взятые на себя обязательства в рамках Минских договоренностей по отводу вооружений, сообщает штаб ООС.

9 августа беспилотник СММ ОБСЕ обнаружил сразу до 30 танков вооруженных формирований РФ, сосредоточенных в районе поселков Лобачево, Бугаевка и непосредственно в городе Луганск.

Также было обнаружено 26 единиц прицепной артиллерии, реактивную систему залпового огня и 4 установки зенитно-ракетных комплексов.

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Кроме того, беспилотник СММ ОБСЕ обнаружил сразу 4 новые комплексы радиоэлектронной борьбы российского производства и специальный комплекс для постановки помех беспилотным летательным аппаратам.

Представители СММ ОБСЕ сообщили, что вооруженные формирования РФ все чаще отказывают им в доступе на контролируемые ими территории и объекты.

Ранее колонна грузовиков РФ незаконно пересекла границу с Украиной на Донбассе.

Фото: Getty Images

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