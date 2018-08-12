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В России опровергли информацию о вывозе Сенцова из колонии

УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу опровергло информацию о том, что украинский режиссер Олег Сенцов якобы был вывезен из колонии в Лабытнанги.

Об этом сообщает агенство ТАСС.

– Информация о том, что осужденный Сенцов О. Г. якобы покинул исправительную колонию, не соответствует действительности, – заявили в УФСИН.

Читайте: Сенцов выглядит хуже, чем на фото. Все скрывает роба – адвокат

Напомним, журналистка Новой газеты Виктория Ивлева сообщила, что Сенцов покинул колонию и вылетел из Салехарда.

 

 

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