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В колонии так шутят! Денисова о ложной информации о Сенцове

Распространять ложную информацию относительно Олега Сенцова могут непосредственно работники колонии Белый медведь в Лабытнанги, где находится украинский политзаключенный.

Об этом Громадському сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

– Трудно комментировать это … Надеемся каждый раз, что будет подтверждена информация (об освобождении Олега Сенцова, – Ред.), но в Лабытнанги (в колонии, – Ред.) так шутят с журналистами и гражданами, которые думают, что наладили контакт с работниками в колонии, – говорит Денисова.

Она также напомнила, что в пятницу, 9 августа, у Сенцова была медицинская комиссия, и после обследования, по неофициальным данным (Денисова отмечает, что документов, подтверждающих эту информацию пока нет), есть два вывода: во-первых, то , что Сенцов для 90 дней голодания “чувствует себя нормально”, а во-вторых, что его можно перевозить.

– Вчера говорили с Москальковой, она говорит, что у него все в порядке, ничего нового, ее риторика не изменилась, – добавила омбудсмен.

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Напомним, что сегодня ночью появилась информация, что Сенцов вылетел на самолете из Салехарда. Однако позже в России это сообщение опровергли.

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