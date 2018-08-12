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Украина рассматривает силовой сценарий разблокирования Азовского моря – Тука

Руководство Украины изучает силовой сценарий разблокирования ситуации в Азовском море.

Об заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

– Ситуация очень сложная, но я не могу сказать, что мы его потеряли. Я не готов обнародовать определенные сценарии, которые мы сейчас изучаем, в том числе применение силы относительно разблокирования. Вопрос очень сложный. И я просто не хотел бы сейчас, не имея определенного решения, рассказывать о предстоящих действиях, — заявил он в интервью Апострофу.

По его словам, Россия откровенно злоупотребляет своим правом (задерживая суда в Азовском море, — Ред.).

Кстати, это касается и нашего внутреннего законодательства, в отношении граждан. Например, когда активисты начинают ломать дверь, заходя где-то куда-то и рассказывая: “А мы имеем право!”, то это злоупотребление правом. Есть определенные сценарии, каким образом можно улучшить ситуацию. Конечно, не самостоятельно, а с помощью наших союзников и партнеров. Такие возможности есть, — подчеркнул чиновник.

Вместе с тем он добавил, что не видит реального пути, каким образом Украина своими силами можем справиться с этой ситуацией.

– Потому что чисто военного пути я не вижу. Дипломатический? Согласно существующим нормам, действительно и украинские, и российские силовые структуры имеют право останавливать и осматривать корабли. Ограничений не существует. Речь идет не о нарушении права, а о злоупотреблении правом. Это абсолютно разные вещи. Мгновенного решения не существует, но надо в этом направлении работать. И мы будем работать, — резюмировал Тука.

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Напомним, что ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что военно-политическое руководство РФ рассматривает Азово-Черноморский регион как плацдарм для экспансии.

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