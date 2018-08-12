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Война на Донбассе: враг накрыл ракетным огнем, есть раненый

За минувшие сутки боевики 34 раза открывали огонь по позициям ВСУ. В результате один украинский военный был ранен.

Об этом сообщает пресс-служба ООС на своей странице в Facebook.

– Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП и противотанковыми управляемыми ракетами, – говорится в сообщении.

Обстрелы осуществлялись в районах Крымского, Новотошковского, Новозвановки, Новоалександровки, Светлодарска, Новгородского, Новотроицкого, Красногоровки, Новомихайловки, Богдановки, Гранитного, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.

За текущие сутки боевики дважды открывали огонь по украинским позициям в районах населенных пунктов Водяное и Гнутово. Оба раза применялись минометы калибром 120 и 82 мм. Потерь нет, передает штаб.

Читайте: На Донбассе задержали возможных соратников боевиков – ООС

Напомним, что беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал колонны грузовиков, которые ночью пересекали границу России с Украиной в районе, где нет контрольно-пропускных пунктов.

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