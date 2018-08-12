Снимал позиции ВСУ: на Донбассе задержали российского туриста

Украинские военные задержали на Донбассе россиянина, который снимал позиции ВСУ на свой мобильный телефон.
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
– Задержанным оказался гражданин России. По его словам, он прибыл путешествовать по Украине. Военнослужащих заинтересовал тот факт, что “турист” прибыл из далекого Сургута, а среди исторических и культурных памятников в Украине его интересовали только позиции подразделений Вооруженных Сил Украины, которые он снимал и тщательно сохранял у себя на мобильном телефоне, – указано в сообщении.
Также в штабе ООС добавили, что “сейчас его культурные “вкусы” изучают эксперты соответствующих органов, которые специализируются на изучении именно таких неординарных личностей”.
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К слову, ранее в ОБСЕ сообщили, что грузовики РФ незаконно пересекли границу Украины на Донбассе.