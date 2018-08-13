35-градусная жара, дожди вернутся: прогноз погоды на неделю (КАРТА)

В течение недели в Украине ожидается преимущественно сухая и жаркая погода. Только на запад и север со среды вернутся дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, во вторник, 14 августа, практически на всей территории Украины сухо.

Температура ожидается от 32 до 33 градусов выше нуля.

В Киеве на Маковея без осадков, ночью 16-18, а днем ​​30-32 градуса.

В среду, 15 августа, дожди с грозами вернутся на запад и север.

При этом в западных областях похолодает до +26, на севере, в центре и на востоке ожидается +33, а в южных регионах жара усилится до 34 градусов.

В столице дождь, ночью 16-18, днем ​​30-32 выше нуля.

На четверг, 16 августа, синоптики прогнозируют дожди на юго-западе и некоторых северных областях. Здесь дневная температура составит +28.

В южных областях и на востоке до +35, в центре – от 30 до 33 градусов.

В Киеве без осадков, ночью 18-20, днем ​​26-28 градусов тепла.

В пятницу, 17 августа, осадки ожидаются лишь на юго-западе. В этих регионах и на севере температура останется неизменной.

В центре +30, а на юге и востоке – до +35.

Сухо будет в столице, ночью 15-17, днем ​​26-28 градусов.

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Напомним, синоптики обещали погоду в августе, как в тропиках.