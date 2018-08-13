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50 тыс. украинцев лишат субсидий

Министерство социальной политики запустило электронный реестр субсидиантов, который позволит выявить недобросовестных получателей субсидий. В системе уже 50 тысяч украинцев.

Газ

Министерство социальной политики на основе данных Госфискальной службы и управлений социальной защиты запустили электронный реестр субсидиантов, который позволит выявить недобросовестных получателей субсидий, заявил ZIK эксперт по вопросам ЖКХ Андрей Никончук.

– Постепенно избавляемся хаоса в сфере субсидий, и этот процесс становится еще более динамичным. В частности, уже с января 2019 состоится монетизация льгот, а пока есть возможность проверять людей через электронный реестр.

Из 6,5 миллионов субсидиантов – 920 тысяч тех, кто подавал нулевые декларации, и 50 тысяч, которые делали дорогостоящие покупки. Эти люди имели возможность оплачивать жилищно-коммунальные услуги и не получать субсидии, – отметил эксперт.

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По его словам, граждан, за которыми наблюдались дорогие покупки, субсидий лишат, а для тех, кто в субсидиях нуждается – введут монетизацию.

– Создание реестра субсидиантов стало подготовкой к внедрению монетизации на уровне физических лиц потребителей. Именно машины осуществляют математические операции по проверкам, – добавил Никончук.

Напомним, монетизация субсидий начнется с 1 января 2019 года и будет проведена в три этапа.

Фото: Pixabay

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